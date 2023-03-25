每年3月下旬到5月是螢火蟲大爆發的季節，新北市農業局推出今年度的「新北市賞螢全攻略」，包含53處賞螢祕境及各項賞螢遊程，歡迎民眾上新北市農業局網站下載最完整的賞螢資訊。

「新北市賞螢全攻略」內容包含轄內農場、學校所辦理的賞螢活動遊程，以及各區公所推薦在地賞螢景點，集結新北市53處的賞螢秘境資訊，其中雙溪區、平溪區、坪林區、三峽區及新店區更是有多達6處以上的賞螢地點供民眾探訪。

農業局表示，位於石門區的阿里磅生態農場是最適合賞螢的好地方之一，占地10.3公頃的農場鄰近阿里磅溪，除了腹地寬闊外，場內擁有池塘型濕地、低海拔次生林、溪流型濕地等多元生態環境。由

農場辦理的夜間生態觀賞「賞螢尋蛙趣」搭配4月底至5月底的螢火蟲季節，除夜間生態觀賞及品嘗石花凍以外，也會包含螢火蟲導覽，費用為成人價 350元，孩童價 300元（未滿12歲），幼兒價 50元（未滿3歲），相關活動資訊可至阿里磅生態農場網站查詢。

此外，位於新北市新店區的文山農場積極營造良好的螢火蟲棲地，今年推出包括採茶體驗、DIY手作、夜間賞螢等的「半日螢」收費行程，平日成人最低460元，小孩及敬老票最低360元；喜歡自由行的遊客，可以選擇參加「純賞螢」收費行程，3月31日前訂位享早鳥優惠價160元。

農業局提醒，螢火蟲喜歡溫暖乾淨無光害的環境，因此螢火蟲季期間，賞螢遊客留意環境衛生，並配合夜間燈火管制，也請賞螢的遊客謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。