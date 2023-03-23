高雄市甲仙區農會昨天前往桃源山區向梅農說明青梅契作收購方案。（甲仙農會提供／林雅惠高雄傳真）

梅農表示，目前山區青梅達到2.3cm大的（左一）僅有1、2成。（農民提供／林雅惠高雄傳真）

高雄山區青梅今年受到極端氣候及久旱不雨影響，不僅產量少且顆粒小，農民盼政府協助收購，農糧署、高市府農業局及農會與農民達成契作方案，由農會以1公斤16元保價收購2.3cm以上的青梅，不過由於目前梅子偏小，農民擔心春雨水量不足，青梅恐怕無法長大，希望政府未來也替農民找到收購小梅的廠商，減少梅農損失。

高雄桃源、那瑪夏、六龜及甲仙區是台灣梅子重要產區之一，種植面積約1396公頃，年產量約1萬公噸，其中桃源區占3分之2最大宗，有6成以上的桃源居民皆以種梅子維生。

高雄山區青梅去年青梅結果期遇氣候佳且雨水豐沛，梅子品質不錯顆粒不小，卻罕見遇到歷年來首次蜜餞工廠因疫情影響遲不開盤，導致中盤商無法收購，農民青梅因未收購而落果，心血付諸流水。

未料，今年梅農又無奈受到極端氣候影響，另遇久旱沒下雨，青梅產量減少顆粒偏小，許多梅農擔憂梅子小恐怕銷不出去，連續2年發生銷售狀況，梅農希望農糧署協助解決梅子運銷問題。

經過協商後，農糧署會同高雄市農業局及甲仙及六龜區農會，與農民達成契作方案，分別由甲仙區農會、六龜區農會以1公斤16元的保障價格，向梅農收購各300公噸2.3cm以上的青梅，甲仙區農會預定4月6日開始收購，六龜區農會預定4月10日開始收購。

不過梅農仍擔憂，目前山區青梅僅有1、2成達到2.3cm的收購標準，不少梅農期待下周春雨到來，梅子能夠再長大一些，但若雨水不足且持續乾旱，多數梅農的梅子均屬小顆粒，恐會出現銷售困難，希望政府也想辦法協助銷售小顆粒青梅。

甲仙區農會總幹事曾海星表示，會盡量協助找願意收購2.3cm以下青梅的配合廠商，如做梅粉、梅精等工廠；六龜區農會總幹事林芷蕾說，六龜農會今年與大潤發賣場配合，協助梅農銷售青梅，也請農會人員到場DIY自製青梅加工品，除了幫梅農找到賣場通路外，也鼓勵梅農將青梅運送台北拍賣市場銷售，用多元管道來增加小梅的銷售。

農糧署副署長姚志旺表示，若觀望春雨後屆時青梅顆粒仍小未達農會2.3cm以上的收購標準，農糧署將會盡量媒合其他適合工廠來收購小顆青梅，以降低農民的損失。