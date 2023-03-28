一隻東非狒狒在大桃園逃亡18日後，昨日下午在圍捕過程遭獵槍打中死亡，引發民眾譁然，一名網友表示，他看農民曆發現驚人巧合，根據原PO上傳的截圖，昨日宜修造、葬儀、嫁娶和捕捉；忌安床、開市、開倉、遠行，讓他聯想到東非狒狒是在昨下午被捕捉，直呼「世上有比農民曆更準的嗎？」貼文引發網友議論，不過實際上網查農民曆，昨日宜進行的事宜沒有「捕捉」，疑似遭網友惡搞。

原PO今（28）日於PTT八卦版指出，今看農民曆發現昨（27）日宜修造、葬儀、嫁娶和捕捉；忌安床、開市、開倉、遠行。讓他連想到桃園東非狒狒被抓、遭槍殺事件，認為和葬儀、捕捉相符合，直呼「農民曆準死了，這世上還有比農民曆更準的預言書嗎？」

原PO上傳的農民曆截圖，疑似遭網友惡搞。（圖／翻攝自PTT）

貼文引發網友討論，「宜捕捉、葬儀，順便幫狒狒安葬吧」、「有準，狒狒遠行了」、「狒狒開倉＋遠行，果真大忌」、「狒狒今天真的進到別人倉庫」、「終於知道農民曆捕捉的功用了」、「超準！宜捕捉跟葬儀，都幫你想好了」。

不過實際上網查看農民曆，宜進行的事宜並沒有「捕捉」，就連禁忌也不見「開市、開倉、遠行」，原PO上傳的農民曆疑似為了搭狒狒時事惡搞。