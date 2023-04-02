職棒樂天桃猿隊開幕戰2日開打，往年「應猿」球迷享有的「搭機捷看球、回程免費」措施今年卻取消，引發球迷錯愕換了市長就換政策。桃園捷運公司表示，由於出現太多「搭20元送150元」的情形，導致活動效益不佳，對經濟、成本都造成損耗。後續將以行動支持職棒，今年也有小物贈送的行銷行動，送給球迷乘客火箭氣球加油棒，目前持續與樂天洽談合作優惠辦法，創造雙贏的局面。

桃園捷運公司表示，往年樂天球賽開打不計成本都主動配合推出「桃猿應援，回程免費」活動，搭桃園捷運來看球賽，未出站前持球賽的門票，可以在車站諮詢台取得一張免費搭乘的回程票。統計平日球賽約300到500人搭乘，假日球賽500到1000人搭乘。也就是說，每舉辦一次球賽，桃捷公司要免費送出至少300到1000張免費票。

桃捷說，幾場活動配合下來觀察檢討發現，很多球迷從台北搭高鐵到A18站，再由A18站搭到A19站。這段路程只20元票價，但按照活動宗旨，出示球賽入場券，桃捷公司仍要送一張回台北150元的免費車票，等於乘客只花20塊錢車票價，就可以享受150元免費票搭回台北，活動效益不佳。

桃捷表示，向來支持各項對社會有正面，公益形象提升的活動，也用實際行動支持職棒，所以也把A19車站打造為仿棒球草皮的特色車站，每場球賽開賽也都主動提供回程免費搭乘以及贈送小物的活動，強調此次單純是對優惠措施適時檢討成效的優缺，精進營運作為，未來將朝異業結盟的方式來推動、創造雙贏的局面。