高雄青梅正值採收期，高雄市政府農業局與家樂福量販店合作，29日集結全台65家量販店的生鮮大使於家樂福台中西屯店，由甲仙地區農會廠長廖佳慧現場親自教學脆梅及梅酒製作。

透過各店生鮮大使成為種子教師，以傳統手工的方式製作脆梅，粗鹽揉製時需卯足全力用力揉，裝罐後的糖分比例更是重要關鍵，如何才能去除苦澀味必須掌握正確訣竅，日後將於全台家樂福開辦梅子DIY課程，將青梅手作課程分享更多民眾。

高雄市政府農業局長張清榮表示，高雄市青梅種植面積為全國之冠，今年高雄產地因久旱雨量不多，梅子產量減少，但許多家庭已習慣每年自己製作一罐脆梅或梅酒歡迎春天的到來，為便利小家庭的需求，農業局與量販店合作上架小包裝手採梅，即日起至4月底，歡迎全台民眾到家樂福購買青梅DIY相關食材，回家自己釀製脆梅、梅醋或梅酒，健康又美味。

為了迎接高雄梅子春天序曲，今年在甲仙、六龜產地，結合寶來竹林休閒農業園區，於產季期間（112年3月25日至4月25日止），辦理多場次脆梅、梅醋DIY活動，訪梅園體驗手作樂趣。至於想嚐鮮又沒時間到場參與活動的民眾，可向高雄市六龜區農會、甲仙地區農會洽購，或上「高雄首選電商平台」選購，春天的青梅讓您回味一整年。