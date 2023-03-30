全台鬧蛋荒，全聯、家樂福、大潤發等賣場昨開賣進口蛋反應熱烈，民眾搶購一空，而昨天沒買到的人也別氣餒，今天不只有大賣場開賣進口蛋，7-ELEVEn和全家也宣布開賣進口蛋。《中時新聞網》整理出各通路販售雞蛋的資訊供民眾參考，其中楓康超市販售的白蛋10入65元，平均一顆6.5元最便宜。

【全聯】

全聯昨（29日）起在雙北地區的門市率先開賣進口雞蛋，10入68元，平均一顆6.8元，每人限購2盒，各門市上架時間將依各門市為準，售完為止。

【家樂福】

彰化以北的量販店昨（29日）開賣澳洲進口蛋，今（30日）輪到彰化以南的量販店開賣，700g12入售價89元，平均一顆7.4元，而北部的量販店今日預計不會補貨，不過家樂福超市的部分，全台都將會陸續上架進口平價洗選蛋，10入68元，平均一顆6.8元。

【大潤發】

大潤發昨（29日）起在雙北供應進口蛋，預計自30日後進口蛋可供貨至全台，美國常溫蛋10入68元，平均一顆6.8元；澳洲冷藏蛋則分2種規格，700g12入售價89元，平均一顆7.4元；800g12入售價99元，平均一顆8.25元。每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。

【楓康超市】

楓康超市昨（29日）起上架進口蛋，白蛋10入65元，平均一顆6.5元；紅蛋10入68元，平均一顆6.8元。另外各門市每日還會到貨其他契作新鮮冷藏蛋，約每周配貨2至4次。

【愛買】

愛買今（30日）起陸續開賣進口雞蛋，新竹以北的門市今上架澳洲紅蛋，10入69元，平均一顆6.9元；台中和台南地門市明（31日）起開賣美國進口白蛋，10入68元，平均一顆6.8元。

【美廉社】

美廉社明（31日）起陸續開賣進口蛋，10入裝，售價65至79元不等，平均一顆6.5到7.9元不等，每人限購1盒，到貨情形依各門市狀況為準。

【7-ELEVEn】

7-ELEVEn今（30日）起陸續在雙北門市開賣進口蛋，10入68元，平均一顆6.8元，效期為14天，每人限量1盒、售完為止，

【全家便利商店】

全家便利商店今（30日）起陸續在苗栗、台中及南投中部地區開賣進口蛋，10入68元，平均一顆6.8元，每人限購1盒、售完為止。

【萊爾富】

萊爾富周六（4月1日）起將於雙北120家萊爾富指定門市販售常溫進口蛋，10入68元，平均一顆6.8元，每人限購1盒，售完為止。