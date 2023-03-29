缺蛋持續延燒，農委會在3、4月掌握的專案進口量已達3500萬顆，農委會畜牧處長張經緯指出，5月掌握的量為7000萬顆，等同4、5月進口量將有破億的雞蛋來補足國內缺口，預計4月下旬蛋價有望回穩。

為補足國內雞蛋缺口，農委會辦理專案進口雞蛋（包括生鮮殼蛋、液蛋及水煮蛋），共開放美國、日本、澳洲、菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞等國雞蛋進口，同時鼓勵及協助國內業者自行辦理進口，以補足國內加工與消費缺口，部分進口雞蛋今日已在洗選通路上架販售。

張經緯指出，3月底前進口蛋約700萬顆，同時也向國內加工業者調度280萬顆，總計近1000萬顆雞蛋，4月掌握到的進口量約3500萬，5月掌握數量約7000萬顆，當中2成是業者自購自用，加起來超過1億顆。

張經緯說，任何專案談定後，對方貿易上還是希望有中長期穩定的合約，而開放時間和進口訂單量不是一定的，要看國內養雞產業恢復和更新情形，以及消費者對雞蛋的需求量而定，合約是有彈性的而非無限制進口，否則傷害到國內農業是不應該的。

張經緯說，現在每日雞蛋缺口約100至180萬顆，進口雞蛋的目的是讓市場機制回到穩定，專案進口將持續到年底，加上有牌價機制的通路販售，預計4月下旬蛋價就能回穩。