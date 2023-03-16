又現斷交危機！立委：蔡政府操作意識形態無助外交進展

中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）昨表示，已指示外交部與中國建立關係，與我外交關係恐生變。民眾黨立委邱臣遠今表示，外交部應極力爭取與宏都拉斯延續友邦關係，面對我國岌岌可危的斷交危機，蔡政府不應一味的操作意識形態，這無助於我國外交實質進展，而是應重新檢視我國務實外交的戰略布局。

針對宏都拉斯傳出恐與我斷交一事，邱臣遠說，首先表達遺憾，但呼籲外交部相關資訊掌握要確實，蔡英文總統即將訪美前夕，以及副總統賴清德登記黨內總統初選後傳出外交危機，中共勢力的擴張及對國際社會的影響值得觀察，國安單位也應加強戒備因應。

邱臣遠認為，宏都拉斯與我建交82年，是第二歷史悠久的友邦，目前14個邦交國，若斷交變成13個邦交國，創下歷史新低，蔡政府任內邦交國斷交9個，外交部長吳釗燮可以說完全束手無策，能表達的只有「遺憾」及「譴責中共」，看不出有任何具體作為，甚至蔡總統訪美行程釋出，未看到宏都拉斯行程，是否當時宏都拉斯有相關訊息釋出，外交部是否掌握、積極爭取？

邱臣遠說，首先，呼籲外交部盡最大努力持續爭取，不希望友邦與我斷交，再來，外交部應掌握國際情勢，溝通管道必須暢通，避免情勢誤判，最後，去年8月美國前眾議長裴洛西來台後，中共進行的軍事威脅、經濟制裁及相關對我國的影響，希望國安單位要以此為借鏡，針對蔡總統訪美，甚至近期台宏斷交的危機，都做好國安相關應變措施，保障我國的外交工作順暢。

邱臣遠表示，早在2021年卡蕬楚競選總統期間，就已主張外交轉向中國，全賴身為宏都拉斯最大貿易夥伴的美國，持續斡旋維繫與我國關係，而這次中國藉機拉攏宏都拉斯已經超越兩岸對立，上升至美中角力下的連帶效應。

邱臣遠指出，宏都拉斯一直以來有財政和債務上問題，宏都拉斯官方也證實不堪重負，但我國拒絕增加財務援助，宏國因此轉向中國。「對外援助」是我國長年以來維繫外交關係的重要課題，如何將包含捐贈物資、合理金援及經貿投資等各種資源，做最有效的互利交流，以確保兩國關係，是政府與外交部責無旁貸的功課。

他直言，目前我邦交國只剩14國，如果再繼續減少，對中華民國台灣在國際社會及國際組織發展非常不利，總統府及外交部必須構思出對策，善用越來越緊密的台、美、日、歐關係，實質友好合作，並且積極透過文化、民主自由價值等理念，尋求與理念相近的國家交朋友。

邱臣遠強調，中華民國台灣在國際上面臨的處境，是朝野政黨與全民共同承擔，期許外交部秉持誠心與各黨派各界團結一起為我國國際生存發展空間一起努力，並提出三點呼籲。

邱臣遠說，外交部應極力爭取與宏都拉斯延續友邦關係，除此之外，針對前陣子也傳出外交關係恐生變的巴拉圭，外交部也必須採取必要作為，積極應變，包括強化兩國經貿投資關係等。

邱臣遠也說，面對我國岌岌可危的斷交危機，蔡政府不應一味的操作意識形態，這無助於我國外交實質進展，而是應重新檢視我國務實外交的戰略布局。

他最後強調，針對蔡總統即將訪美，中國勢必會加強力道進行阻礙，國安單位也應積極應對，做好相關的應變措施及風險控管。