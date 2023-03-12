美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）關閉、美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，存款客戶可拿回一定金額的存保，監理機構相當堅持的金融穩定系統及管理再度發揮功能。該事件在3/10引發市場風險偏好收緊，VIX指數反彈至24.8，高於全年平均值24.58，成為2022年第四季經濟走向疲弱以來的第一個驚恐，市場期盼3/13開市後能夠回穩。

由於矽谷銀行出事緊接在另一家加密貨幣友善銀行Silvergate Bank之後，一般美股散戶並不明白兩家銀行的極大不同，擔心美國銀行類股一起被拖下水。花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞強調，這兩家各為單一事件，法規納管的個別銀行一旦出事，官方的監管系統馬上啟動，阻斷可能的傳染風險。

曾慶瑞指出，其實投資人更需關注的是銀行機構是否存在「借短支長」的資產配置問題，特別是美國聯準會（Fed）升息循環造成的長短期利率倒掛，且因高通膨居高不下，聯準會的升息腳步在3月再跨大步，資本市場近日正陷於修正的動盪。

富邦投顧分析SVB的資產配置，持有偏長的至到期 (Hold to Maturity)資產類別比重高達43％，紐約銀行、摩根大通等大型銀行業約在10％ ～ 20％。意即，SVB可供出售（available for sale）部位與現金等流動性較高資產比重偏低，加上該行資金規模較小，流動性壓力馬上浮現。

銀行機構自有部位的資金配置，攸關經營及獲利的良莠，亦是官方監管單位張大眼睛關注之處，絕對要避免業者過度操作。然而，銀行業對此的難處，在於美、歐市場的利率變動過大，這1年來從接近零，到目前的4.75％，動輒千億元的資產怎可能一夕就完善調整。這部份和傳統金融業持有加密資產，該如何自我治理？如何被監管？看似兩個不同問題，卻是殊途同歸。

人工智慧科技基金會執行長溫怡玲認為，SVB和Silvergate Bank事件對矽谷科技業新創十分不利，她引用YCombinator執行長Garry Tan的警告「恐有30％的新創公司在未來30天內發不出工資。」。實際上，Silvergate Bank更涉及加密貨幣市場，自去年11月FTX破產事件至今，加密幣整體市值自2.9兆美元爆跌至三分之一，SVB事件再度衝擊縮減至9400億餘美元，多數加密幣業者已在隱忍市場寒冬，現在就是在比氣長而已。

對傳統金融機構來說，此次事件帶來兩大教訓，其一、緊貼市場變動和預判利率趨勢需要非常動態、但不能驚恐；其二、銀行業務不能只有單一項目，不能只做新創客群、不能只和加密幣生意往來，否則就需擁有極為優異的資產操作團隊作為後援！