檢方22日在桃園龜山查獲兵工廠，起出T65K2等槍枝及1.8萬發子彈等疑似軍火，羅姓主嫌23日移送桃園地檢署複訊，檢方認為有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押。但檢警查出，羅男遭查獲的除了該把模擬槍外，還有三把長槍成品，都有殺傷力，子彈一萬八千餘顆，還有榴彈一顆、模擬手槍一把、槍枝零組件與改造工具等，數量驚人，相關械彈來源須進一步查明。

涉案的羅姓男子在偵訊時，表示因對收藏槍彈有興趣，尤其是子彈箱上，均印有聯勤兵工廠生產批號，但是對於來源避重就輕，辯稱是七、八年前有名友人寄放，一直沒拿走，才會代為保管，因此檢方持保留態度。

保二總隊接獲線報，指稱羅男涉嫌經營地下兵工廠，持有大量槍枝、子彈，22日會同龜山警方搜索，不料竟起出數把槍支、1.8萬發子彈，其中子彈因有軍方噴漆批號裝箱，懷疑軍方流出，趕緊報請桃檢指揮。

其中起出的T65K2步槍被發現是操作槍改造，不過子彈來源尚不能排除軍方流出。桃檢表示，檢察官訊後，向法院聲請羈押禁見。