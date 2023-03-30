產婦產後心情低落容易在產後7天因荷爾蒙改變發生，之後多數會緩解，但有產婦不會隨著時間改善。醫師提醒除了新手媽媽外，爸爸也要分擔照顧嬰兒責任，並了解產婦困擾，若心情仍未改善，就可以尋求心理師諮商、門診藥物治療。

衛福部桃園醫院身心科主任王紹丞指出，新生兒出生後，產婦因為荷爾蒙改變，情緒容易不穩定、心情不佳，不過會慢慢改善，但若長期有類似狀況，就可以求助門診，如透過藥物或是心理諮商等。

王紹丞也提醒，新手爸爸不要讓產婦獨自照顧嬰兒，免得產婦有孤單的感覺，更要聆聽產婦的困擾、問題，並協助解決。此外長輩常因為新生兒到來而感到歡天喜地，有時也會忽略孕婦也需要關懷，或者長輩會給予過度的關心，長輩也要避免讓產婦有壓力，以免適得其反。

王紹丞又說，桃園醫院對新生兒父母有系列配套，產前、產後都有課程可以訓練。如孕婦皮拉提斯等，也會提供生產後的建議，對於生產有相當大助益，產婦若有需求，也可以向醫院尋求協助，並避免產後憂鬱。

另桃園市衛生局推出產婦心理諮商，初步規畫每人最多4次、每次最多2000元，對於預防產後憂鬱症有相當大幫助。