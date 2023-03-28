台灣即將步入超高齡社會，長照需求日益增加。73歲的張先生是中度失智症患者，平時不太願意起身行走、和人對話，甚至出現憂鬱症狀，在日照中心的全方位照顧之下，現在他不僅對主動和人互動，還可以一口氣走200公尺，更是班上課程的「班長」，總是喊口令最大聲的人，失智評估量表也從中度進步到輕度，讓家屬欣慰不已。

衛生福利部今天舉辦「部醫用心 長照安心」記者會，邀請部立台北醫院、苗栗醫院、彰化醫院分享日照成果。（王家瑜攝）

衛生福利部今天舉辦「部醫用心 長照安心」記者會，邀請3家部立醫院分享日照成果。衛福部醫福會執行長林慶豐表示，全台26家部立醫院配合長照2.0政策，陸續設立日間照顧中心，無論是在偏鄉、離島或資源很缺乏的地方，每個部醫都非常努力在做長照，特別是台北醫院、苗栗醫院、彰化醫院都做得非常好。

台北醫院「悅心失智日照中心」自109年7月成立，是新北市新莊區唯一的失智專責日照中心，獲得111年SNQ國家品質標章認證。悅心失智日照中心主任武俊偉分享中心獨創環境如：中藥鋪風格的護理站、火車站月台、新莊棒球場運動館，並在設置人行道號誌燈打造「認知走廊」，並創新提供虛擬實境VR科技輔療課程，讓長輩彷彿身歷其境，回憶旅遊的美好時刻。

苗栗醫院「田心寶智能學堂」特別團體活動積木，運用數字、圖示、懷舊照片訓練不同認知功能。（王家瑜攝）

苗栗醫院「田心寶智能學堂」亦獲得111年SNQ認證肯定。苗栗醫院復健科主任康耀文說明，失智長輩常有走失經驗，因此將行動感測器裝在客家花布袋中，讓長輩隨身配戴，一旦離開院區，智能照顧系統就會發出警示；為提升失智長輩自我價值，特別設計團體活動積木，運用數字、圖示、懷舊照片訓練不同認知功能，也能訓練長輩的手部肌力。

彰化醫院「二水日照中心」突破傳統活動設計，以創新模式設立樂齡練功房，獲得109年SNQ認證肯定。彰化醫院復健科暨長照中心主任廖宜新說明，二林鄉長者比例高達25.6％，中心內提供14台油壓肌力訓練器材，由物理治療師提供個別化的健康適能評估、運動處方和肌力訓練，長輩每周運動2次、為期12周，盼透過阻力訓練逆轉肌少症。

林慶豐指出，除了日照領域之外，衛福部也陸續設立公辦公營的住宿式長照機構，首間為去年開幕、由基隆醫院辦理的「南港綜合長照機構」，第二家公辦公營住宿型長照機構則是旗山醫院辦理；今年預計設置11家住宿式長照機構，預計1至3年內陸續完工，目標是全台26家部立醫院都有一家住宿式長照機構。