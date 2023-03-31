台灣老年人口上升，失智長者數量明顯增加，也常有失智長者走失，宜蘭縣警察局與員山榮民醫院及長照、日照中心等醫療社福單位合作，向長者宣導指紋建檔服務，藉此比對走失者的指紋，在最短時間內協助他們回家。

宜蘭縣警察局表示，每個人的指紋都是獨一無二的，相當於隨身攜帶的身分證件，只要員警協助捺印走失者的指紋，即可透過警察局鑑識科指紋工作站即時線上比對確認走失者身分。

警察局表示，目前宜蘭縣約有30人建檔，指紋捺印建檔過程簡化不麻煩，申請人或家屬只要攜帶身分證明文件（如身分證、健保卡或是戶口名簿等）、身心障礙手冊及填寫指紋捺印同意書即可立即施作。

另考量減少民眾舟車勞頓，可就地於居住地附近分局受理承作，也提供社福團體報名，可申請警察局派員前往社團辦理指紋捺印，相關申請資訊可直接洽詢宜蘭縣政府警察局鑑識科（電話：03-9320814）。