新北市瑞芳區台2丁線「阿美家園社區」路口處，28日上午10時許發生一輛拼裝三輪車疑似因下坡煞車失靈而自撞電線桿翻覆，未影響雙向通行。新北市消防局獲報後出動瑞芳分隊前往救助，抵達現場後，駕駛白男已無呼吸心跳，同車的妻子潘女及時跳車未受傷，救護人員將白男送往瑞芳礦工醫院救治，但仍於11時24分宣告不治。

駕駛白男當場無呼吸心跳，消防人員緊急送醫，但仍宣告不治。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市消防局表示，28日上午10時29分通報於新北市瑞芳區連福新城25號，也就是「阿美家園社區」路口處，有一拼裝三輪車翻覆，便立即出動瑞芳分隊共3車7隊員前往搶救。

隊員抵達現場後，發現駕駛67歲白男頭部外傷且已無呼吸心跳，同行妻子59歲潘女及時跳車無受傷，救護人員對白男進行緊急處置後，送至瑞芳礦工醫院救治，然仍於11時24分急救無效，宣告不治。

菜車翻覆地點為瑞芳的阿美家園社區路口處。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

至於肇事原因，同樣獲報處理的新北市警察局瑞芳分局表示，白男駕駛的是拼裝無車牌的三輪車，主要用來載菜使用，當時由「阿美家園社區」路口往台2丁方向行駛，行經該下坡路段時，疑似煞車失靈導致自撞路旁電線桿，當場造成白男現場無呼吸心跳，送醫急救不治，現場並沒有影響雙向通行。至於實際肇事原因，還有待進一步釐清。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田提醒民眾，民眾目擊車禍時，應立即撥打119報案，提供正確的地點及情資，而且不可隨便搬動傷患，很容易造成二度傷害由消防人員給予適當救助、固定、急救與搬運後送醫，才是最安全與適當做法。