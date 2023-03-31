一名路人日前在北市南陽街口發現有母親帶著2名孩子準備過馬路，一輛小貨車卻迎面高速駛來，該路人當下大吼「停！」，貨車駕駛也嚇得急煞，轉過頭回罵「靠X啊」，該路人當街嗆「有行人在那裡沒有看到啊？」對方最後直接不理駛離；影片曝光後，該路人的「正義行為」卻引起網友正反評價。

該路人在臉書「爆料公社」曝光影片，該名路人當時發現路口斑馬線有名母親帶著2名幼童準備過馬路，但一輛小貨車卻仍高速準備穿越路口，疑似完全沒注意對方，該路人於是在路邊大吼「停！有行人在那裡，有行人在那裏沒有看到啊？」該駕駛當下聽到聲音後急煞，朝車窗外回罵「靠X啊…不然會怎麼樣啦」。

一名母親帶著2名孩子準備過馬路時，一輛小貨車卻迎面高速駛來，該路人當下大吼「停！」，貨車駕駛也嚇得急煞，轉過頭回罵「靠X啊」。（翻攝自臉書爆料公社）

該路人發現小貨車經過路口時未禮讓行人，當下怒吼「停」，對方駕駛也不甘示弱回嗆「靠X啊」之後仍直接往前開，影片被曝光在臉書社團；其他網友紛紛留言「行人地獄不是叫假的」、「坐等駕駛演戲哭著道歉」、「垃圾駕駛橫衝直撞、不禮讓行人，還在大聲罵人」、「說停就停，還蠻乖的」、「暖心的畫面」。

有人認為該路人不該當街罵駕駛「你覺得他不對大可檢舉他，不需要這樣子，要是遇到狠人，你身上多幾道刀疤還是槍眼就不好笑了」、「別人不禮讓行人是他的自由，你有禮讓很不錯，但別當教育家」、「不停車很低能，但你那個停反而更讓人火大」，也有人認為行人當時應先站在人行道上，不該先走到路面。