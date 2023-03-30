警方呼籲民眾提防「假網購」、「假投資」等詐騙手法。（警方提供）

詐騙集團利用火車站置物櫃，在裡面藏錢再指使車手前往拿取，鐵路警察局2022年共查獲96起，鐵警局刑事警察大隊、護車警察大隊及台北分局，結合交通部台灣鐵路管理局、台灣高速鐵路公司人員，30日上午前往南港火車站，舉辦相關反詐宣導，呼籲民眾提防「假投資」、「假購物」等各種騙術。

鐵路警察局指出，2022年迄今，共發生置物櫃置放金融卡詐欺案96件，分析其中詐欺手法計有「假求才」、「解除分期付款」及「假借貸」等，往往造成被害人鉅額損失。

鐵路警察局舉出相關案例，某大學在學生平日喜好收集模型，2022年10月份在網拍預購模型後，1個月後就接到詐騙集團成員來電告知「這裡是模型店家，您被我們誤設為批發商，現在要幫助您透過銀行操作才能取消設定，我們有108間合作銀行，您要選哪一間？」

大學生聽後十分緊張，告知他的帳戶是郵局，幾分鐘後就有自稱員工者打來，，以＋886開頭偽造郵局客服專線來電，要求被害人前往ATM操作，輸入批發商取消代碼，我教你，你點『匯款』，受款帳戶輸入『XXX-XXXXXXXXXXXXX』，金額輸入『1萬2000元』。

該名大學生上當依言操作，最後被轉出5萬餘元，隔天又接到LINE告知「你的帳戶被設定警示！需要實體卡片刷新、測試穩定性，待會請馬上將金融卡放在火車站東出口的置物櫃第77櫃1號格」，透過各種話術取信，被害人至此一步步落入圈套，最後戶頭變成警示帳號才驚覺被騙，前往警局報案時難過不已。

鐵路警察局呼籲民眾留意，詐欺集團以「假求才」、「假借貸」等手法，指使被害人將金融卡（存摺）放入置物櫃，而淪為人頭帳戶並遭警示，甚至可能身陷囹圄，不可不慎。民眾若接獲疑似詐騙電話，請謹記一聽（是否有詐騙關鍵「匯錢」）、二掛（聽完後立刻掛斷電話，不讓歹徒繼續操控情緒）、三查證（快撥打165反詐騙諮詢專線查證），以保個人財產安全。