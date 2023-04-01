▲協助柴柴找到主人的南榮派出所員警陳思雯（左）、魏簡彣（右）。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局第一分局南榮路派出所表示，該所警員陳思雯、魏簡彣於3月31日下午3時許，見一名熱心民眾牽著一隻赤柴犬至派出所，表示狗狗於停等紅綠燈時竟「熟門熟路」自動跳上他的機車腳踏墊上，「狗眼汪汪」的向他尋求協助。民眾確認柴柴身上無吊牌、無牽繩後，便將該隻狗兒帶到派出所請求警方協助。經警員至動物醫院對比晶片後，順利聯繫飼主，結束這場「柴柴便車之旅」。

南榮所表示，該所陳員及魏員獲報後，立即將走失柴柴帶至動物醫院掃描晶片，所幸柴柴身上有掃到晶片，得以聯繫飼主。恰好焦急的飼主為了尋找愛犬已至派出所內詢問，警方將柴柴從醫院帶回派出所時，柴柴立即奔向飼主，開心地狂搖尾巴、轉圈以表達對主人的思念，也結束這場有趣的「柴柴便車之旅」。

至於為何柴柴會走失？根據飼主表示，因項圈老舊且遭愛犬咬斷，才造成愛犬走失，非常感謝警方及熱心民眾的協助，才能在短時間內與愛犬團聚，警方也大讚柴柴真的很聰明，懂的「搭便車」找主人。

警方提醒民眾，若家中有飼養毛小孩，應多留意其動向，出門在外也應使用牽繩，避免毛小孩走失；也可以訂製寵物吊牌，註記飼養人聯繫資料，或可植入寵物晶片，俾利毛小孩走失時，拾得人能儘速聯繫飼主。