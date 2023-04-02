梧棲區民飼養的一頭羊日前趁機溜出，警方及時當牧羊人圈圍，即時化解一場危機。（警方提供）

梧棲區民飼養的一頭羊日前趁機溜出，警方及時當牧羊人圈圍，即時化解一場危機。（警方提供）

梧棲區民飼養的一頭羊日前趁機溜出，警方及時當牧羊人圈圍，即時化解一場危機。（警方提供）

梧棲區1隻民眾飼養的羊日前中午1時許，趁飼主進入羊舍餵養時溜出門，跑到約50公尺外的台灣大道8段，因台灣大道車水馬龍，民眾發現後，擔心羊隻及來往用路人發生危險，趕緊向警方報案請求協助。警方使盡全力追趕，但羊隻就像脫韁野馬失控東逃西竄；警方最後攤開雙手成功將羊隻圈圍在建築物的角落，讓聞訊趕到的飼主成功將羊隻抱起平安帶回農場。

警方指出，梧棲區1隻羊，日前趁飼主進入羊舍餵養時溜出門，跑到約50公尺外的台灣大道8段，因道路車水馬龍，民眾發現後，擔心羊隻及來往的用路人發生危險，趕緊向警方報案請求協助。

清水警分局安寧派出所警員黃勗哲、賴韋成接獲報案後，立即趕赴現場，一隻活蹦亂跳的羊在台灣大道路旁亂竄，因該路段交通流量大且車速快，為維護用路人及羊隻安全，警方使盡全力的追趕，但羊隻就像脫韁的野馬，失控的東逃西竄；警方擔心羊隻衝入道路上，最後警方以攤開雙手方式成功將羊隻圈圍在建築物的角落，讓聞訊趕到現場的飼主成功將羊隻抱起平安的帶回農場。

飼主表示，當天中午進入羊舍餵食時，因門未栓緊，造成羊隻偷跑，幸好有警方到場協助圈圍，否則，自己無法對付這隻精力旺盛的羊。

安寧派出所長楊邦彥呼籲，民眾若有飼養寵物，飼主應善盡寵物約束責任，避免任意竄入道路，若影響交通安全，可依道路交通管理處法條例第 84 條：「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。」