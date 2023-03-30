4月11日「國際寵物日」，君品Collection旗下VANTEL露營車為搶攻毛孩商機，推出攜寵物自駕出遊方案，5180元起除可使用VANTEL露營車24小時外，增設毛孩寵物窩可於出遊時使用，讓毛爸媽與毛孩一起自駕露營車旅行更加方便。

根據統計，2021年全台寵物貓、狗數量已超過295萬隻，正式超越台灣15歲以下幼年人口的289萬人，相當於每10人就有1人家中有養寵物。為提供更多擁有毛孩的家庭出遊選擇，君品Collection旗下VANTEL露營車響應4月11日國際寵物日（National Pet Day），自即日起推出可攜帶毛孩出遊的露營車方案，毛小孩限定租用方案平日售價為5,180元，假日為6,180元，每輛車限攜帶一隻寵物為限，除了提供可水洗的印花毯，並在車內增設寵物小窩乙組，更在每輛車交車前後，將車上備品進行高溫殺菌與洗滌更換，輕鬆將家中的毛小孩一起攜出旅行，更能體驗露營樂趣，讓全家出遊體驗更加完整。

國際寵物日（National Pet Day）是在2006年由美國動保人士佩基（Colleen Paige）所創立，主要是透過寵物日讓人類思考動物對我們的重要性，寵物是可以為人類帶來快樂與幸福的，也強調這節日不僅僅是飼主專屬，每個善心人士都能透過擔任義工、捐款、收養、照顧受虐動物和照顧陪伴，同時也能夠尊重導盲犬、協助人類的工作犬甚至救援犬，給予寵物們有更友善的生活環境。