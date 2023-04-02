51歲香港女星黎姿活耀於90年代，演出多部膾炙人口的作品，像是電影《古惑仔》系列和電視劇《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》，至今仍讓影迷津津樂道，近年雖淡出演藝圈，仍會在社群網站分享日常，近來曬出與家人出遊的照片，只見她並無套用任何濾鏡，真實樣貌直接呈現在眾人面前，讓不少網友直呼：「女神臉上也有歲月的痕跡了」。

黎姿日前在微博分享與雙親及弟弟出遊的照片，只見一家四口對著鏡頭擺出燦爛笑容，她也各自與家人拍照留念，並分享當天心情：「週末度過了愉快的家庭日，沒什麼特別行程，只是吃吃東西、逛逛公園、拍下照片已經很開心，更回憶起玩小時候會玩的遊戲，媽媽還會跟我一起玩，一家人相聚的時光永遠是最珍貴最溫暖的」，字句中透露出享受一家四口難得相聚的溫馨時刻。

黎姿與家人出遊享受天倫之樂。（圖／黎姿微博）

黎姿曬出的一系列照片中，雖然顏值及甜美笑容、招牌梨渦依舊，但由於沒有套用濾鏡，不難看出臉上出現歲月痕跡，從她與父親的自拍照，只見雙眼有明顯魚尾紋，周圍也有些細微紋路，而與弟弟的合照中，只見她舉起手比出讚的手勢，雙手雖不若以往般纖細白嫩，甚至略為粗糙，手指也多出不少皺紋，但仍完勝不少同年齡層的人。

黎姿曬出的自拍照中，被網友指出已有歲月痕跡。（圖／黎姿微博）

眼見一家四口溫馨的畫面，讓網友稱羨不已，紛紛留言：「一家人在一起就是最幸福的」、「一家人能在一起是最開心的的事情，就算只是吃吃東西都很幸福」、「看得出姿姐是家庭觀念很强的人」。