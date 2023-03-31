又有牛隻入侵台鐵軌道！台鐵401車次太魯閣列車，今清晨從台東發車北上，5時許經過花蓮富里和東竹間，撞上軌道上的牛隻，列車鼻頭蓋破損凹陷，後方2車廂車門踏板故障，導致列車無法行駛卡途中，列車延誤。這已是2天內第2起牛隻入侵事件，台鐵要找飼主求償外，疏縱管理牛隻入侵軌道已涉犯公共危險罪，鐵警將查辦。

牛隻入侵鐵軌，401次太魯閣號迎面撞擊，列車受損，牛隻彈飛死亡。（鐵警提供／王志偉花蓮傳真）

台鐵表示，這起事故發生在今清晨5時34分，牛隻當場死亡，401次太魯閣號第一車車頭鼻頭蓋破裂凹陷，第4、 5車車門踏板無法作用，富里、東竹間一度路線中斷。事故發生後立即通知鐵路警察局，並由工務段派員處理，列車經初步修復後續行駛至花蓮車站更換編組北上，行車時間延誤約57分鐘。

撞擊闖入的牛隻，太魯閣號列車車頭鼻頭蓋凹陷。（鐵警提供／王志偉花蓮傳真）

這已是兩天內台鐵列車第二度撞上牛隻。台鐵表示，昨天也有一列由花蓮玉里開往台東的4508列次區間車，清晨6時15分行經花蓮富里至台東池上間，在距離今天事故地點約1公里處，同樣撞上牛隻，造成區間車車頭排障器彎曲，牛隻當場死亡，造成列車延誤8分鐘。

鐵路警察局花蓮分局長張天賜受訪表示，近年已發生多起牛隻入侵鐵道遭列車撞擊事故，現行主管機關針對畜養牛羊牲畜係採登記制，部分飼主未落實牛隻掛打耳釘，常造成追查破口。警方正調閱附近路口監視器過濾與清查。

他說，飼主除須賠償臺鐵車輛損壞及列車營業損失外，因未妥善負起牲畜圈養與維管責任，已涉及公共危險罪，且於鐵路路線邊坡內及距軌道中心5公尺以內放牧牲畜，已違反鐵路法第57條第4項，警方將查辦。