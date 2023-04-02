太魯閣事故2周年，罹難者家屬赴台鐵富岡機廠參加追思活動。(呂筱蟬攝)

太魯閣事故2周年，罹難者家屬赴台鐵富岡機廠參加追思活動。(呂筱蟬攝)

台鐵408車次太魯閣號事故滿2周年，由罹難者家屬所組成的「太魯閣的眼淚」，2日下午參加在台鐵富岡機廠舉辦的追思會，交通部長王國材也到場。家屬難過表示，他們不是台鐵改革的阻力，所強調的外部監督台鐵改革至今沒有進度，更希望政府各單位能讓台鐵真正做到改革，並讓家屬參與其中。

秦櫻華的女兒當天前往花蓮旅遊搭上事故列車而罹難，她說，至今還想問女兒到底去了哪裡，家屬完成和解協議後，並非從此沒有聲音，依然推動台鐵外部監督，並將事故車廂保存，運安會事故報告也在去年5月出爐，陸續發函行政院、交通部、台鐵以及鐵路局單位了解改善進度，在家屬努力與監督下，立法院也完成台鐵公司化立法，並陸續討論事故現場紀念。

她說，一路走來很辛苦，大家都知道台鐵是百年老店，光和解協議花了半年，外部監督在去年沒有實質上的進度，台鐵改革不只是罹難者家屬加上民眾都有很多期許，能讓台鐵真正做到改進，但對於公司化太魯閣罹難者家屬一無所知，也希望交通部能讓家屬多了解一點。

王國材表示，交通部堅定進行台鐵安全改革，在改革過程中，也面臨很多員工的溝通，要花非常多力氣，尤其台鐵100多年來大概都是這樣的運作方式，所以一下子要改過來，花非常多力氣在溝通與協調，包括公司化明年1月1日就要掛牌，目前就照這行程讓台鐵安全改革更根本從組織做起，從內部的組織內稽內控來管理安全的課題。

他也說，非常謝謝罹難者家屬化悲痛為力量，希望能夠透過外部監督機制來協助政府，他們4月15日也將到日本跟JRC日本福知山線出軌事故家屬見面，也要看看JRC日本在這些年來做的改革帶回台灣來，他特別請前交通部長賀陳旦協助整個外部監督機制，會找一些比較專業專家學者與家屬組成委員會，期待這樣一個機制對交通部對台鐵做改革是一個助力，和家屬目標是一致的，希望台鐵更安全更好。