交通部推動台鐵公司化，現因償債基金卡關，交通部長王國材今天表示，比較爭議的部分剩下償債基金的撥付土地，交通部在清明連假期間有跟政院主計單位討論，目前應該會有好的結果，期待台鐵在好的基礎上往上走。

行政院長陳建仁今率官員到立法院備詢，王國材今天進入議場前受訪時被問到，政府一直喊出台鐵公司化改革沒有具體方案，無法讓台鐵更安全。

他說，太魯閣事故2周年，過去2年間，交通部在台鐵內部建立安全管理系統，加強台鐵的內稽、內控來提升安全，去年也進行第三方評鑑，來評鑑安全管理制度有無完善，目前台鐵局也按照第三方評鑑結果、建議在做改善。

對於台鐵公司化，王國材說，目前台鐵工會比較爭議部分，在所有台鐵公司化子法裡面剩下一項，就是償債基金的撥付土地，工會的強烈建議是不要再增加土地，這部分交通部在清明連假期間，也跟行政院各個主計相關單位做討論，「目前應該會有一個好的結果」，他期待台鐵公司在好的基礎往上走，內部安全管理系統持續來加強。