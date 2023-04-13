大陸以航太活動為由，原預計4月16日至18日上午9時至下午2時於台灣北方85浬畫設禁航區，經我國交通部協調後，修訂活動時間為4月16日上午9時30分至57分，但今日大陸福建海事局公告的海上禁航卻為4月16日上午9時至下午3時，時間不一致。交通部稍早表示，經了解應是海上需要更多時間排除火箭殘骸。

民航局昨日下午接獲大陸北京飛航通告室發送服務電報（SVC0121／23），通知於台北飛航情報區內之特定區域進行航太活動，修訂活動時間為4月16日上午9時30分至57分。

不過，今日福建海事單位12時47分公布的活動時間，卻為4月16日上午9時至下午3時。交通部說明，陸方2單位的公布時間不一致，經相關人士查證及了解後，研判陸方應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，須時間予以排除。

交通部強調，我國民航局及航港局將於今晚9時發布飛航公告及航船布告，通知海空運業者，避開中國進行航太活動區域，並24小時監控周邊海空域動態，以維航行安全。