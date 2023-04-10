交通部推動明年元旦將台鐵轉型公司化，行政院去年允諾協助處理短期債務償還，但今年3月底卻改口要台鐵拿出更多土地償債，台鐵企業工會憂心衝擊未來營運，要求政府維持承諾，否則勞動節再次發起依法不加班。工會今證實，已獲得行政院善意回應，接下來的行動將取消。

台鐵公司化後有1600多億的短期債務，行政院去年5月與台鐵工會協商時允諾協助清零，條件是以3塊土地作為償債基金，分50年償還。但今年3月底台鐵企業工會與交通部開會時，才得知行政院主計總處反悔，要台鐵縮短償還期限至20年，或者拿出更多土地。

台鐵工會日前批評，過去與交通部的互信基礎，就是用3塊土地作為償債基金，債務歸零，卻被翻盤否認要公司承擔，若公司一開門就面臨虧損上千億，肯定衝擊營運與人員工作，若4月10日前沒有得到善意回應，今年勞動節會再度發起依法不加班，並在後續的國定假日進行罷工。

台鐵企業工會理事長陳世杰稍早表示，4月7日傍晚行政院副院長鄭文燦邀集工會、交通部等單位開會，承諾會依照去年承諾協助台鐵，因此五一的依法不休假與罷工程序都將暫緩。但他強調，行動暫緩不等於之後不會再發動，還要觀察政府的誠意與實際作為。