位於高鐵台南站前的花魁車地景公園，工期延宕2年，引發關注。(曹婷婷攝)

花魁車地景公園位於高鐵台南站前的腹地。(曹婷婷攝)

花魁車地景公園目前仍在施工中。(曹婷婷攝)

全台唯一，來自日本「東海道新幹線」0系列車，被暱稱為「花魁車」，2021年落腳台南，並於台南高鐵站前打造「花魁車」地景公園，原本預計2021年底即可開放展示，但花魁車至今卻仍以帆布覆蓋，工程進度停滯，引發各界關注。

台灣高鐵公司說明，考量極端氣候、地震等因素影響，評估後，重新緊急變更設計，才造成工期延宕，且施工期間遭遇疫情、缺工缺料等變數，目前已在趕工中，預計今年底可望完工啟用。

0系車是1964年全球首條高鐵「東海道新幹線」所使用的車輛，世上僅2部在日本境外，極具保存價值，其中一輛於2001年捐給英國鐵道博物館，另一輛則於2004年在高鐵興建期間引進台灣，做為工程「限界測量車」，俗稱花魁車。

臉書粉專《台南式》昨晚PO文「國寶被當廢鐵」，質疑台南高鐵站前的花魁車地景公園延宕超過2年，無人聞問，高鐵公司今天也做出回應。

台灣高鐵公共事務處經理徐逸叡表示，原訂2021年中完工的地景公園，因考量氣候變遷、地震因素等影響，於正式完工前就整體結構進行全面檢討，決定強化相關設計、加大鋼構建築強度等。

他說，由於當時花魁車已經移入地景公園，為了避免吊掛、搬運造成的損害風險，諮詢專家意見後，採現地保護方式進行。他也提到，目前花魁車藉由鋼架、帆布進行隔離，避免施工造成受損，且也定期檢視以確保列車包覆之妥善，以及修復設施完整。