義大利的無效率一直廣為人知，「今日羅馬」（Roma Today）報導，日前一對穿著婚紗的夫妻選在特米尼（Termini）車站的月台上拍攝婚紗照，新郎穿著黑色西裝和披著白紗的新娘互相對視，引起在場民眾注意，並出現在社群媒體Instagram，受到熱烈討論與流傳。

義大利地鐵標榜平均等待時間為5至10分鐘，但誤點情況惡名昭彰，令在地人與外國旅客苦不堪言，是全民抱怨的無限誤點列車，如果遇到地鐵故障、罷工，那等待時間必須更久。

有許多網友看到照片後紛紛留言，「由於地鐵等待時間過久，所以他們相遇了」、「新郎在車站等車的時間比在家時間多」、「在車站等車都能等到找到老公」等義式幽默回應，大量諷刺意味的評論，也代表著民眾對於城市公共交通效率差的看法，質疑公共交通的低效率。

「羅馬郵報」（The Roman Post）報導也指出，這張照片顯示羅馬地鐵真的是一個奇特非凡的地方。（編輯：張芷瑄）1120410