台南市北區公園北路一處路口昨（14）發生一輛大台南公車綠燈右轉時，右側斑馬線上有名路人正從對面走過，公車司機竟猛按3聲喇叭，催促對方快速通過，原PO痛批「連大眾運輸都不懂得優先禮讓行人，難怪台灣被稱行人地獄」，其他網友笑說「這駕駛靠山應該很穩」、「有進步了，以前是直接彎過去」。

臉書「翻轉大台南交通違規2.0」曝光事發影片，該輛公車當時在路口準備綠燈右轉時，對面一名男子正在斑馬線欲穿越馬路，沒想到公司司機竟當場朝路人連按3聲喇叭，男子則趕緊小跑步穿越路口，原PO痛批「如果連大眾運輸都不懂得優先禮讓行人，難怪台灣被稱為行人地獄。」

據悉事發在昨（13日）早上7點24分，台南市北區公園北路156號前路口，一輛大台南公車行駛路口，司機員疑似沒耐心等路人走過路口，直接猛按喇班催促對方，影片曝光引發討論。

不少網友留言「我現在對台南的交通已經沒有甚麼指望了」、「請問有辦法用這影片向大台南公車申訴嗎」、「終於看到跟公車有關的了，公車真的各種違規，可是卻沒有人正視這個問題」、「如果說路人在低頭玩手機巴一聲提醒還說的過去，人家好好走路也用叭的」、「這駕駛靠山應該很穩」、「有進步了啦，以前是直接就彎過去了」，也有人緩頰「不一定是催行人趕快走，也可能示意行人」。