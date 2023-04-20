目前正值台南鳳梨產季，台南市長黃偉哲今天北上購物平台直播節目，扮演關廟金鑽鳳梨代言人，直播40分鐘完銷2000箱、1萬6000顆關廟鳳梨，獲讚譽為「台南農產品最強代言人」！

黃偉哲表示，每年4月開始進入台南鳳梨盛季節，關廟鳳梨生長在日照充足，排水良好的向陽山坡地，加上PH偏酸的紅砂土地理環境優勢下，造就色澤金黃、風味一絕、果肉細緻、甜酸比例最佳的台農17號金鑽鳳梨。

黃偉哲今天特別呼籲，喜愛關廟鳳梨的消費者務必要把握產季、即時品嘗，訂購最優質的台南鳳梨，一起支持台南農民，果然，40分鐘完售2000箱，再度展現驚人叫賣實力。

南市府農業局表示，此次嚴選關廟鳳梨為每箱10公斤約6至8顆，每顆果重平均1.5公斤以上，糖度測試在16至18度以上，冰鎮後食用肉質細緻，口中充滿酸甜清香，不咬嘴，為盛夏消暑聖品。

南市府行銷鳳梨不遺餘力，在國內通路布局方面，也著手與知名業者合作，目前已洽談全家便利商店霜淇淋、爭鮮集團、巨城購物中心、星級飯店酒店、知名紅茶店等，讓全台民眾都有機會品嘗到台南鳳梨的酸甜好風味。

此外，今年的外銷市場也很暢旺，日前鳳梨已陸續銷往日本、香港，接下來仍持續與日本商社對洽，努力拓展鮮果及加工品市場的寬度、廣度。