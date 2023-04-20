浩子、阿翔、籃籃、八弟以及水電女神艾莉絲日前因為民視、八大《綜藝新時代》到高雄大寮區台電訓練所體驗當台電員工。當眾人尋不到今日職人時，空中突然傳出聲音「我們在這裡」，抬頭一看，只見10幾根3層樓高的電線桿上站十幾位職人，聲勢浩大讓主持群嚇傻眼，也體驗到台電職人工作的辛苦，但爬這麼高的職人們，阿翔只能請大家下來受訪。

浩子突提到，最近籃籃的新聞版面都被林襄壓了過去，可以在「爬高」的部分可以「高」過林襄，最後職人就決定由籃籃負責挑戰攀登高壓電塔敲鐘，本身懼高的籃籃強忍著恐懼與疲憊，經過20幾分鐘的努力終於登上電塔完成敲鐘的工作。

籃籃在休息的時候講解爬上去的心情，突然淚灑現場，講解這陣子連日幫中華隊加油，在沒有休息的情況下又爬電線桿體能真的達到了極限，浩子趕忙推託說這次是職人選你上去的，職人更是大讚籃籃勇敢，籃籃搞笑指著職人說：「粉絲們記得他的臉」，讓全場笑瘋。