立委傅崐萁接獲花蓮民眾反應，花蓮車站西出口處，因站體老舊導致車站漏水，於出口處擺滿水桶接水，造成往來旅客觀感不佳，嚴重打擊花蓮觀光大縣形象! 向來推動花蓮觀光不遺餘力的立委傅崐萁，隨即向台鐵反應相關問題並要求台鐵針對花蓮火車站舊站體結構立即進行體檢並改善漏水問題。台鐵局今承諾，將盡速辦理招標業務，招標完成後立即施作，預計3-6個月完成改善。

傅崐萁指出，花蓮為台灣觀光重鎮，花蓮車站為旅客重要入口之一，花蓮火車站每年上下車旅客數超過一千萬人次，也是東部的觀光門面，花蓮車站從2014年開始分兩階段改建，第一階段為火車站主體跨站式建築，就是現在的車站大廳，於2018年10月完工啟用；第二階段則對舊站區部分進行改建工程，原東站改建出站大廳，設立遊客服務中心等，為現在東出口。而車站西出口(原後站)，仍為舊建物僅做拉皮，並沒有針對建物結構進行改善，導致現在發生漏水情況。

傅崐萁強調站體老舊漏水造成旅客觀感不佳，進而導致花蓮良好的觀光形象遭受打擊，目前已要求台鐵盡速辦理工程招標業務。(戴志揚翻攝)

傅崐萁強調，不能因為站體老舊漏水造成旅客觀感不佳，進而導致花蓮良好的觀光形象遭受打擊，目前已要求台鐵盡速辦理工程招標業務，後續將持續督促台鐵開工日期並監督改善工程，務必使其如期如質完工。

台鐵回復時表示，西出口漏水部分，目前已經洽詢廠商著手改善，預估3-6個月會完成改善。