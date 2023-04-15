台南一輛公車13日在綠燈右轉時，右側斑馬線上有名路人正從對面走過，公車司機當下連按3聲喇叭，催促對方通過，影片引發熱議，原PO痛批「連大眾運輸都不懂得優先禮讓行人，難怪台灣被稱行人地獄」；台南市公共運輸處回應，初判公車是有禮讓行人，但為何要按喇叭仍要調查，若違規將記點扣減補貼款。

臉書「翻轉大台南交通違規2.0」曝光事發影片，該輛公車當時在路口準備綠燈右轉時，對面一名男子正在斑馬線上欲穿越馬路，沒想到公車司機竟當場朝路人連按3聲喇叭，男子則趕緊小跑步穿越路口，原PO痛批「如果連大眾運輸都不懂得優先禮讓行人，難怪台灣被稱為行人地獄。」

不少網友留言「如果說路人在低頭玩手機巴一聲提醒還說的過去，人家好好走路也用叭的」、「這駕駛靠山應該很穩」、「有進步了啦，以前是直接就彎過去了」，也有人緩頰說「不一定是催行人趕快走，也可能示意行人」、「不就是提醒行人先過，有些人就是會站在斑馬線上不動啊」、「明顯因為行人放慢腳步要讓公車，公車叭是要讓行人先過，不是要趕行人」

據《東森新聞》報導，台南市公共運輸處表示，市府近年一直宣導公車在路口停讓和禮讓行人，目前就影片內容初步判斷，該公車是有先停下來禮讓，但為什麼要連續按3聲喇叭，市府將會要求調閱行車紀錄器，若該司機真的有疏失，將會依法來記點扣減補貼款。