新竹一名梁姓男子去年晚間搭乘公車時，發現鄰座的男高中生熟睡，竟伸手替對方打手槍，事隔2日，梁男再度遇上同一位高中生，便以相同手法猥褻得逞。新竹地院審結，依乘機猥褻等2罪，應執行有期徒刑9月，得易科罰金27萬，緩刑3年，期間付保護管束。可上訴。

判決書指出，梁姓男子2022年10月3日晚間10時許自新竹火車站搭乘公車，當時梁男見車上一名男高中生熟睡，竟起色心，伸手握住男學生的生殖器替其打手槍，事隔2日，梁男又在同班公車上遇見同名熟睡的男學生，便故技重施，後來因男學生察覺有異而向公車司機反映，全案經由司機協助報警，全案才曝光。

新竹地院審理時，梁男坦承犯行，法官參酌男學生證詞及公車監視器畫面等證據，認定梁男犯行屬實，但考量梁男以向男學生父母支付12萬元達成和解，顯見有悔意等情狀，認為暫不執行梁男的刑期較適當，依犯乘機猥褻等2罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑9月，得易科罰金27萬元，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。可上訴。