經濟部水利署北區水資源局於14日拜會新竹市長高虹安，針對水情變化，規畫重啟新竹緊急海淡設施，盼市府予以協助，向南寮漁民說明，以利順利度過旱象。高虹安表示，穩定供水固然重要，但也必須傾聽地方民意，也將協助北水局向漁民說明、加強地方溝通，研擬相關補助措施。

中央旱災災害應變中心於13日決議，將新竹地區水情燈號調整為減壓供水黃燈，竹科管理局已配合請廠商自主節水7％，且台水公司3區於夜間22時至6時實施減壓供水，而經濟部水利署經評估後也建議，重啟新竹緊急海水淡化廠，因應未來久旱不雨之情形。

市府指出，北水局日前已提前拜訪漁會等單位，14日拜會竹市府，並決議於4月17日在新竹區漁會再次舉辦座談會。市府也指出，已著手抗旱整備，包括盤點轄管水資源回收中心取水量能資料送交水利署，日前也要求各局處及所屬機關停止非必要的供水，呼籲民眾一同節約用水。

北水局表示，新竹緊急海淡機組於2021年百年大旱期間，5個月產水151.3萬噸，完成階段性任務後封存，今年再遇旱象，經評估有重啟既有機組之必要，新竹緊急海淡設施若溝通協調同意啟用，初步每日可產水量約0.5萬噸，再逐步提升至0.9萬噸，將有助度過本次旱情。

北水局也說明，因抗旱情程緊迫，預計於4月24日完成重新組裝及管線布置，可即刻投入產水，取水點位於南寮漁港南堤，滷水排放點位於市府工務處所轄管滯洪池堤外，依據2021年操作過程，並無發生污染之情形。

高虹安在會中指出，穩定供水固然重要，但也必須傾聽地方民意，也請產發處及工務處等單位，協助北水局向漁民說明、加強地方溝通，研擬相關補助措施，她表示，後續如有辦理相關協商會議，市府將全力予以協助。

市府工務處表示，目前供給新竹市用水之水庫貯水量截至今日為止，石門水庫41.4％、永和山水庫（新竹、苗栗）41.7％、寶山水庫（新竹）30.1％、寶山第二水庫（新竹）40.2％。因應水情吃緊，市府目前已盤點轄管水資源回收中心取水量能、檢視公共水井整備狀況，並公告自3月29日起取消水權狀所載用水範圍及引用水量之限制。