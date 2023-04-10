在街道旁或巷弄內常會發現老舊或損壞的廢棄車輛遭棄置，形同「路霸」，也影響市容觀瞻，台東縣環保局去年總計處理176案，今年至3月底也已清除57案，呼籲民眾，應合法報廢回收廢棄車輛，不要隨意停放或棄置在道路旁。

台東縣環保局表示，在街道或巷弄內常會看到老舊或損壞的廢棄車輛遭棄置，甚至有些還被丟擲垃圾、攀藤，影響市容環境觀瞻，環保局為制止、清除該類占用道路廢棄車情形，除了主動派員巡查外，也常宣導民眾舉報，如經稽查人員判定屬廢棄車輛，即會依規定張貼限期清除、逾期拖吊通知書。

據環保局統計，去年總計處理176案，今年至3月底也已清除57案，再次呼籲民眾，應合法報廢回收廢棄車輛，不要隨意停放或棄置在道路旁，共同維護台東美麗環境。

環保局指出，依據相關規定，汽機車等如髒汙、銹蝕、破損且明顯失去原效用，停放或棄置在公路、街道邊、路邊停車格、人行道等地方，稽查人員即可判屬占用道路的廢棄車輛，會依規定於車體明顯處張貼通知書，限期車主7日內自行清除，逾期拖吊至環保局貯存場，並繼續公告1個月，若仍無人認領，則以廢棄物清除。

環保局呼籲，民眾如有廢棄車輛，請辦理報廢及洽請回收商回收，或如果發現占用道路的廢棄車輛，請撥打24小時免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或透過公害陳情網頁(https://ww3.epa.gov.tw)、手機APP公害報報等方式報案，一起為台東美麗的環境把關。