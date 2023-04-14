市府前往加油站，進行油氣氣漏稽查檢測。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

根據氣象及空氣品質監測資料顯示，新竹市自13日下午5點起，達空氣品質惡化達橘色警示，新竹市政府今表示，沙塵暴境外污染來襲，西半部空品警戒，市府也啟動應變措施，包括通報轄內固定污染源，要求加強防制設備操作及檢視是否異常，進行重點列管廠場現場查核等。

氣象及空氣品質監測資料顯示，新竹市13日下午5點起，達空氣品質惡化初級預警。為此，新竹市環保局自昨日起採取應變措施，包括通報轄內粒狀污染物、氮氧化物及硫氧化物排放量前40％之固定污染源，要求加強防制設備操作及檢視是否異常，進行重點列管廠場現場查核。

另，環保局也針對竹市垃圾焚化廠進行連續自動監測設施（CEMS）監測數據查核，提醒焚化廠操作業者注意防制設備運作。至於營建工地部分，通報轄內前50大工地，要求其工區周遭加強灑水、結構體加強防塵網圍設、裸露地表及物料加強覆蓋完全，並應進行重點工地稽巡查，確認應變措施執行情形。

環保局說，本次空氣品質不良情形預計將持續到4月15日（周六），鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，轄內空氣污染物濃度將降低。環保局將持續掌握最新情形，落實應變管制事宜，也請民眾減少外出，注意自我防護。

環保局也提醒，在空氣品質不良期間，民眾應加以防範注意自身健康防護措施，避免長時間停留於交通繁忙街道，多搭乘大眾運輸工具；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，留在室內並減少體力消耗活動，必要外出則應佩戴口罩。

環保局指出，空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，未來數日仍可能有空氣品質惡化情況產生，請隨時留意最新空氣品質資訊，民眾可以利用「新竹市空氣品質即時監測網」查詢，加強自身防護。