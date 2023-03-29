因應失智症患者人數成長且罹患年齡下修，衛生福利部社會及家庭署結合新竹縣湖口鄉寧園安養院成立長照衛福據點日照中心，為全台第1座公辦民營的失智症日照中心，29日舉辦開幕典禮。規畫設計符合身心障礙福利機構和長期照顧機構的空間要求，也為失智身障者營造溫馨似家的安全的環境，以增進自主生活能力。

寧園安養院為全台首座公辦民營服務失智症者的專門照護機構，成立至今已邁入27年。衛福部社家署有感於失智人口逐年增加，家屬對照顧的需求殷切，因結合座落於新竹縣湖口鄉的寧園安養院以現有的服務和空間規畫，成為多元連續型的失智照顧服務區域。

目前縣內共19家日照中心，其中17家長照日間照顧中心，另2家為身心障礙日間照顧中心，包括湖口寧園及竹北市浦公英失智型日照中心，社會處長陳欣怡期待透過失智專業的照顧服務，減輕家屬的照顧壓力，未來期待能有更多的公私部門合作，共同推展更完善的照顧服務體系。

寧園日照中心為地上1層的建築物，總樓地板面積794坪，除符合身心障礙福利機構和長期照顧機構的空間要求，主要特色是因應失智者的黃昏症候群，特別強調採光，空間規畫有服務對象的作品區、記憶咖啡坊、戶外庭園休息區、香草及農藝園區等，提供單元式照護環境。

目前寧園日照中心有4名長輩獲得服務，未來最多可以收到32人，日照中心提供專車接送、供餐及各類課程活動，除照顧人員，也有職能治療師協助，猶如托幼，希望可以提供周遭有需要的居民申請，讓家人可以放心把失智長者送到中心，讓年輕人可以放心工作及生活。