高雄燕巢吳姓老翁日前獨自出外訪友迷路，岡山燕巢警方協助他回家。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄90歲吳姓老翁日前獨自推著輪椅，要從燕巢市區到燕巢尖山山區「找老兄弟」，路程約3公里。警方獲報後，查詢老翁的身分，並通知家屬領回，家屬對此頻頻道謝。

岡山分局燕巢分駐所日前獲報，在阿公店水庫附近有一名老翁獨坐輪椅於路上受困，疑似走失而向警方報案。員警到場瞭解，原來是名高齡90歲的吳姓老翁，自推輪椅前往燕巢尖山山區，他以台語說著：「找老兄弟」。但因為迷路與天氣炎熱，體力透支困坐路旁。

警方調查，吳姓老翁的家人務農，在得知警方護送老翁回家時，對此表示感謝。老翁的家人也說，老翁有失智的情形，因為想念老友，所以獨自推著輪椅就外出了。且老翁要找的「老兄弟」也已經過世了。

岡山警方呼籲，家中如果有無法自理生活或年事已高、記憶力不佳的長者，可至高雄市社會局網站長青綜合服務中心或透過警勤區員警申請「安心手鍊」，把記載家屬聯絡資訊的掛飾佩戴在身上；當家人不慎走失時，可讓處理人員迅速掌握狀況，提供相關協助。