嘉義縣中埔鄉有位年約六旬的張姓老翁，3月19日時上午出門運動散步，卻忘記如何回家，徘徊於中埔國3交流道南下匝道路邊，中埔分局三和派出所獲報後，立即派員警到場關心，發現張翁疑精神狀況不佳，便先載回派出所安置，經電腦資料查詢比對身分後，聯絡家屬並將翁送返住家。

中埔分局表示，3月19日中午11點半左右接獲民眾通報，在國3交流道南下匝道路段處，有看到一位長者在路邊徘徊，且欲走上國道，擔心車流量多恐發生危險，報警請求協助，警方到場關心該翁狀況，經詢問後得知，老翁於上午出門散步運動，但結束後卻忘記回家的路，也不清楚自己為何會走到國道匝道路段。

警方經電腦查詢出老翁身分，通知家屬並將迷路老翁安全送返住家。（中埔分局提供／邱顯誠嘉義傳真）

警方表示，現場詢問過程中，發現老翁精神狀況不太好，先行帶回派出所照顧並請他喝水解渴、安撫其情緒，後經由警用電腦查詢資料身分，得知該翁為63歲張姓長者，現居於水上鄉，聯絡家屬後將翁載回住家交由家屬照顧。

中埔分局也呼籲，若發現有長者走失，請立即報警協尋，另家中有失智或身心障礙民眾，家屬可到戶籍所在地鄉鎮市公所（村里辦公處），或嘉縣一站式便民服務網站，申請預防走失服務手鍊，也可自願由警方協助指紋建檔，方便警辨識走失者身分並協助返家。