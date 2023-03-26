雲林縣斗六市1處貨櫃屋搭建而成的臨時屋，26日接近凌晨1點發生火警，消防局獲報出動消防車8輛、救護車2輛、人員19名前往搶救，在臨時屋大門旁發現1名7旬老翁有燒燙傷及吸入性嗆傷，意識清醒，送往斗六台大醫院急救，隨後在大門左邊發現46歲花姓女子已明顯死亡，財物損失及起火原因調查中。

雲林縣消防局26日凌晨0點56分獲報，斗六市南仁路114號臨時屋火警，立即派遣斗六、公園、林內、六合等分隊及第1大隊前往搶救，現場由第1大隊副大隊長張哲彬指揮，凌晨1點9分回報貨櫃屋起火燃燒，現場人員布線搶救中。

消防人員於1點14分在現場救出1名張姓男子，年約77歲，有燒燙傷（2級燒燙傷面積8％）及吸入性嗆傷，意識清醒，由六合91車送往斗六台大醫院急救。 1點30分於大門左邊發現花姓女子（46歲），有明顯燒燙傷已明顯死亡，交由警方處理。

消防人員指出，1點31分火勢撲滅，燃燒面積約25平方公尺，由於張姓男子行動不便且無親屬照護，通報雲林縣政府社會處及斗六市公所協助後續處理，財物損失及起火原因由火調人員釐清中。