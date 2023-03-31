為吸攬多元人才以因應金融數位轉型，本次招募的一般金融人員及儲備菁英均不限科系，應屆畢業生也可先行報考。薪資方面，一般金融人員及儲備菁英起薪分別為37,800元及50,700元；以2022年為例，一般金融人員加計獎金及其他福利後，年薪上看75萬元，儲備菁英更高達近100萬元。除享有好薪情外，合庫董事長雷仲達也積極提升員工待遇，2018、2019及2022年平均調薪幅度高達5.81％、4.53％及6.67％，2020年更開辦員工持股信託，與員工一起分享營運成果。

而為讓新鮮人能順利接軌職場，合庫也提供完整的培訓計畫，如模擬櫃台、情境及實機訓練等，讓新人能循序漸進學習；另各家銀行爭相招募的儲備菁英，合庫則著重實務養成，並整合授信、外匯及數位金融資源提供培訓課程，後續更有機會外派拓展視野。合庫遍布國內270家分行及海外26處據點，也讓新鮮人擁有更多的發展機會及更具彈性的職涯規劃。

合庫近幾年為培育新世代，持續將觸角深入校園，以穩定優渥的待遇、公開透明的升遷制度頗受畢業生青睞。除積極攬才外，也給予新進員工展現自我的舞台，2019起成立CoLAB創新實驗室，並舉辦策勵營、鼓勵員工申請專利及強化社群行銷等，讓員工揮灑創意、跨部門交流，近期更在2022專利申請百大排名以220件成績居全體金融業之冠；讓擁有百年歷史的合庫因為年輕生力軍的加入，充滿活力朝氣。

合庫也具備各項完善的福利措施，包含未婚聯誼、結婚/生育/進修補助及優於法令的休假制度等，讓員工能在追求職涯發展之餘，也能安心成家立業。招募簡章已同步公告於金融研訓院、合庫銀行網站及FB粉絲團「合庫ebank好康報報」。