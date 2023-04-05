近日彰化的「我是北斗人」等臉書社團公告明天（4／6）晚間9時至11時將辦「送肉粽」。（翻攝臉書社團「我是北斗人」）

彰化沿海地區有舉辦俗稱「送肉粽」的送煞儀式傳統，光在上月就接連舉辦多場「送肉粽」。近日彰化的「我是北斗人」等臉書社團又公告明天（4／6）晚間9時至11時將辦「送肉粽」，消息一出，有網友驚呼「北斗當晚有夜市吔」。有人表示「不要怪力亂神」，但也有民眾認為「還是乖乖在家好了」。

臉書社團「我是北斗人」等社團近日有禮禮社人員發布「送肉粽」公告指出，將於4月6日晚上9時至11時舉辦送煞儀式，路線為「北斗鎮八德路→中山路一段276巷→縱貫公路→西螺大橋」。

北斗地區以往極少舉辦「送肉粽」送煞儀式，西螺大橋更是很少成為送煞地，而且公告中還特別註明「送煞期間，生人勿近，盡量迴避」，因此消息傳開後，在地方引發熱議，有網友發現，送煞當晚北斗鎮剛好有大型的夜市，因此特別提醒大家當晚不要亂跑。

此外，因當晚送煞要送到彰化縣與雲林縣交界的西螺大橋，網友也特別提醒需來往彰雲兩地的人特別注意該訊息。

民眾表示，「送肉粽」送煞儀式原本只是部分沿海鄉鎮的傳統，現在卻有越來越多的趨勢，每次臉書社團一公告相關訊息，就搞得大家恐慌；另有民眾則在公告訊息下留言指出，「送肉粽」送煞儀式是要讓喪家及地方民眾安心，大家用平常去看待就好，可以配合就多配合，不必太緊張。