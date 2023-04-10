（台南晶英酒店舉辦「藝遊世界」特展，於館內公共空間與客房內打造藝文氛圍。圖／台南晶英酒店提供） 台南晶英酒店致力於推廣藝術生活，在館內公共空間與客房內打造藝文氛圍讓旅客緩步體驗，今年年度特展邀請到多次榮獲國際粉彩大獎的藝術家劉肖苓，共同策畫「藝遊世界」展覽，畫作主題從台南自然風光拓展至歐美人文景觀，本次展出〈一個平常日 - 紐約2〉即是藝術家以敏銳觀察力與獨到的視角來詮釋再平凡不過的紐約街道，此幅也榮獲2020年美國粉彩雜誌Pastel Journal「第22屆Pastel 100年度賽風景類」首獎，為臺灣粉彩界截至目前為止所獲得的最高榮譽。即日起至明年2月14日，旅人可在穿梭飯店之際，從作品中啟發對藝術的想像與喜愛，進而探索世界各地綻放的真善美。劉肖苓老師曾任臺灣粉彩畫協會理事、國立臺灣美術館典藏品點檢審議會委員，擅長捕捉旅途中動人的自然美景和人文景觀，並結合色彩搭配、光影變化、畫面切割、線條運用、層次堆疊等高超技巧，展現自身豐沛的情感與絕佳的創作力。「藝遊世界」共計展出42幅自身旅程回憶，從一樓書苑出發欣賞台南沿海與農田風光，沿著二樓宴會廳走廊，來到台灣東北角看見朝陽升起的絢麗晨彩、日本京都秋天金黃楓葉、中國江西婺源春季時分遍地金黃的油菜花海、西藏高掛五彩經幡、歐洲布拉格查理大橋以及美國紐約等鄉野市景，遊歷軌跡皆透過粉彩細膩唯美筆觸，讓人有彷彿環遊世界般驚喜。除了上述畫作大賞殊榮，劉肖苓更有多幅作品在國內外粉彩藝術界大放異彩，包含美國粉彩協會PSA（Pastel Society of America）、美國藝術家聯盟AAA（Allied Artists of America）等重量級大賽，其中南部漁港獨有膠筏船隻形成的畫面〈船幾何系列-3〉在2022年入選PSA年度賽、淡水漁人碼頭停泊的大船作品〈船幾何系列-1〉榮獲2022年美國粉彩畫協會第48屆年度展紀念獎、〈漁港暮色〉描繪台南漁港傍晚雲彩入選2015年美國奧杜邦藝術家協會年展、〈朝陽初升〉畫的則是臺灣東北角萊萊地質區日出的絢麗晨彩，在2018年也獲得西班牙粉彩協會國際雙年展青睞。有些畫面對一般人來說只是過眼雲煙，劉肖苓則透過對光影和色彩純熟掌握度，加上用心構圖來營造世界多元的樣貌與內心生命的悸動。台南晶英於4月8日為「藝遊世界」畫展舉行開幕茶會，現場規劃由劉肖苓分享對於粉彩藝術表達與創作理念、還邀請到曾為大導演朱延平家中打造戶外景觀的軟裝設計師-廖郡珵，傳授如何運用藝術品營造居家空間美學、另結合影片導演莊秉翰和金牌表達顧問韓瑞信所指導的「畫中劇」，安排演員置身於畫作背景裡，透過貼切生活對話與互動，傳遞劉肖苓畫作中真實情境，例如〈春日田野〉橋段呈現家庭旅遊造訪台南白河欣賞木棉花季、〈與美麗相遇〉裡領隊帶團到捷克布拉格介紹著名查理大橋等，藉此呼應本次策展概念：從台南出發，藉由藝術走向世界。