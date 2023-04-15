副總統賴清德獲民進黨提名參選2024總統，正式啟動選戰模式，今天從台南出發，賴清德今下午回到本命區為「台南信賴台灣之友會」授旗，場面熱烈。

信賴之友會台南分會由台南市信賴台灣之友會、台南醫療大聯盟賴清德後援會、賴清德台南六師聯合後援會等三大民間社團發起，賴清德到場親自授旗，包含台南市長黃偉哲、6名台南立委及民進黨議員全員出席，展現綠營大團結氣勢，現場湧入約7、800人挺賴。

賴清德參選總統的首場競選活動今天在台南舉行。(曹婷婷攝)

賴清德一到場就被支持者夾道簇擁，他也一一跟大家握手、問候。台南市醫療大聯盟後援會總會長陳相國指出，醫界有27個後援會挺賴清德，賴清德是醫療大家庭的一份子，因此，大家今天都站出來相挺自己的一份子，賴清德20多年來都沒改變，大家也會從今天開始陪著賴清德，贏得明年總統大選。

信賴台灣之友會會長黃仲銘說，今天是賴清德獲提名參選明年總統後的第一場信賴之友會成立，這就像是自己的家人挺身而出承擔重任，台南人民與有榮焉，尤其賴跟台南有堅定的信賴基礎，2014年尋求連任台南市長，沒有任何競選活動之下，以72.9％連任，這代表台南市民對賴充分信任，今天就是把「信賴」精神傳遞到每個角落。