台南市公共自行車YouBike 2.0上線服務後，將近2個月已經累計超過20萬人次使用。對於市民殷切期盼的YouBike 2.0E電輔自行車，從今天中午起也將加入服務行列，首批共有90輛電輔車上線營運。市府交通局配合YouBike 2.0E加入服務，更同步開放10處站點，總數達到124處。

交通局長王銘德指出，YouBike 2.0E電輔車利用電力輔助，可以讓騎乘民眾更省力；尤其對年長者或觀光客，可以更加方便在市區移動。此外，YouBike 2.0E與既有的YouBike 2.0還可共用停車柱，借還也方便，滿電時可騎乘80公里，時速最高可達25公里，若超過會停止電力輔助，民眾使用時需多加留意。

另外，配合YouBike 2.0E加入服務，今天中午12點將再開放10處站點，總數達到124處，並於已開放的1處站點增柱，交通局也將持續擴增YouBike 2.0的站點，擴大服務量能。

交通局表示，YouBike 2.0E上線費率為前2小時每30分鐘20元，第3小時起每30分鐘40元；但為鼓勵民眾使用，YouBike 2.0E前30分鐘將由市府補助10元，民眾只需自付10元，補助優惠至今年12月31日止。

如果市民使用市民卡租借YouBike 2.0E，還可享第1個30分鐘免費，第2個30分鐘起全時段每30分鐘補助10元，補助優惠直到今年12月31日止。

交通局還說，此次增加的站點，計有東區1處為成大會館；北區1處為小東公園；安南區1處為台江國家公園遊客中心；中西區3處為西湖公園、台南生活美學館及萬昌街停車場；安平區4處為永華文平、健康國平西、金城國中及怡平公園；並於東區崇明路停E6增設車柱，以滿足民眾期待及借還車需求。