民進黨士林大同立委初選民調在昨（20）日公布，現任立委何志偉輸給挑戰者台北市議員王世堅。對此，先是前立委郭正亮爆出，三天前何志偉民調還是贏的；另一名前立委蔡正元也在臉書發文表示，民調數據非常詭異，像是「老師刻意刷下一位學生」。

郭正亮20日在《大新聞大爆卦》節目中提到，據他了解，何志偉民調在初選結果公布前還是贏的。但郭正亮分析，壓倒何志偉的最後一根稻草，其實是代表謝系的立委莊瑞雄。

然而蔡正元今（21）日卻在臉書提出不同看法，他認為王世堅和何志偉的民調真的很怪，2人由三個民調決定初選，趨勢公司做的民調，何志偉贏王世堅2.50%；精湛公司做的民調，何志偉輸王世堅2.18%；但是山水公司做的民調，何志偉卻出現大輸王世堅7.14%的情況。

蔡正元進一步分析，趨勢和精湛的民調都顯示何志偉與王世堅在誤差範圍，輸贏要碰運氣；但何志偉在山水民調卻大輸王世堅，真的很詭異。

蔡正元聲稱，「這種初選結果就像很奇怪的作文成績，同樣兩篇作文在比賽，由三位老師打成績，其中兩位老師打的成績很接近，另外一位老師刻意刷下一位學生，特別把這一位學生的成績故意打的很低，真的是怪事！實在非常詭異！」

不過「堅偉」兩人昨在民調結果公布後都強調，無論先前競爭如何激烈，未來將會為了民進黨2024總統選戰而團結。