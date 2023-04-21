新北市長侯友宜率團到新加坡做4天3夜的訪問，但由於最後一天搭乘下午1點的班機返台，因此研判最後一天應該不會有行程，預計今天會是所有行程的最終日，根據表定行程，侯友宜下午2點才有公開行程，因此可以研判，上午將會與星國官方進行不公開的會面，至於會面對象很可能也會「被動」公開，屆時才知道接觸層級。

侯友宜參訪SGInnovate新加坡創新機構。（記者呂健豪攝）

根據新聞局提供的行程，今天上午的行程為經發局長何怡明及青年局長邱兆梅一同參訪樟宜機場，市長侯友宜到下午2點參訪新加坡創新機構SGInnovate才有公開行程，晚間6時30分則是出席「2023與市長有約-綠色藍圖新創之夜」。

此次參訪行程，全權由秘書處長饒慶鈺主導，對於行程保密到家，特別是不公開的會面行程，也都以「尊重新加坡」回應，或如同昨天與國家發展部長李智陞的會面一般，採「被動」公開的模式。

儘管出訪前，侯友宜在機場的談話表示，此行「要讓新北扮演好中華民國的關鍵角色，讓中華民國再次起飛！」但對於行程的謹慎程度而言，也遭受到質疑的聲音，不過對照侯友宜刑警出身的背景，加上星國對於兩岸間的態度，市府對於與星國官方的接觸如此謹慎，其實並不讓人意外。

雖然侯友宜此次出訪被解讀為2024起手式，選擇新加坡也被認為對兩岸之間深具意義，不過從侯友宜過去的刑警背景來看，任何行動都必須充分規畫，謹慎至上為原則，畢竟國際外交牽動的層面及影響程度，絕對遠大於過去侯所偵辦的各種刑案，所以保持嚴謹或採取被動，很可能是最妥適的做法。

加上此行市府早已定位為「城市交流」，不同於其他有意爭取大位的人選一般，開宗明義就是政治取向，侯友宜的出訪，最重要的是「實質」上帶回了些什麼？而非大動作宣示自己見了哪些人的「象徵性」意義。如此也呼應侯一貫「侯侯作代誌」的務實政治理念。

或許，侯友宜在最後的行程日當中，見了什麼人、談了什麼事，仍然值得關注，但不需過份執著於市府的謹慎以對。