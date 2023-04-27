前總統馬英九現正於希臘訪問，行程中發生稱謂遭矮化的插曲，他向希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）反應後，對方向他致歉並承諾改善。對此，粉專「政客爽」昨（26）日發文砲轟，行政院長陳建仁在馬英九遇到稱謂被矮化時，竟稱絕大部分的人都會因此而取消去演講、暗示馬別去，這種鴕鳥心態，難怪會斷交9國。

馬英九赴希臘參加德爾菲經濟論壇，稱謂遭改為台北前領袖，後經反應後得到會改善的承諾。而陳建仁昨表示，主辦單位用不適當的名稱稱呼馬英九，是對他極大的不尊重與不禮貌，「我想絕大部分的人都會因此而取消去演講」。

「政客爽」昨在臉書發文砲轟，當前總統被矮化時，民進黨作為執政黨不幫忙、或沒能力捍衛國格，反而呼籲馬不應該去，要躲回國內，這種鴕鳥心態，難怪會與9個邦交國斷交。他認為，馬英九面對被打壓時，直接當面向希臘總統捍衛國格，而對方也尊稱馬為「總統」，並且承諾會要求主辦單位更正，這就是實力跟勇氣，這樣的總統，才值得尊重。

「政客爽」直言，反觀民進黨，整天只會要求大家跟他們一起團結對外，遇到其他政黨出訪時，則會毫不手軟的嘲諷奚落，「難怪中華民國在民進黨的領導下，外交只能倒退走」。