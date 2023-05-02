前總統馬英九日前訪問大陸，獲得各界好評，許多藍營政治人物與支持者，也聲稱「還馬英九公道者必民進黨」。對此，媒體人張禹宣指出，民進黨的抹黑戰術10年來沒變，卻都一直有用的原因，正是因為國民黨有著「各自顧性命」、拿香跟著拜的劣根性。

張禹宣今（2）日臉書發文表示，還給OOO一個公道，是國民黨向來最愛的推託之詞，這句話反面的意義，代表當事人過去已被潑的滿身髒水，當下無人救援，並被漠視切割，甚至補上一腳。

張禹宣指出，馬英九現在在兩岸戰場上意氣風發，藍營人士一窩蜂的吹捧他，但他出發訪問大陸前，黨內不少人質疑並批評他，而在更早的2013年，當時馬的支持度只有9.2%，黨內許多人都跟他切割，到了2015年，時任總統參選人朱立倫還在專訪時，批評他施政不力。

張禹宣也回顧，2018年九合一大選期間，時任高雄市長候選人韓國瑜聲望達到巔峰，許多藍營民代千方百計的蹭熱度，想獲取政治紅利。但當民進黨大軍壓境，情勢轉頹時，卻沒有任何人起身捍衛，這些拿了紅利的人只想著要切割，「有餅大家分、有事我先跑」。

張禹宣分析，會有這種現象，是因為每當民進黨發動攻勢時，國民黨不但無力辯駁，甚至還會被牽著鼻子走，「自以為順應民意，卻是照著民進黨造出來的勢，拿香跟拜」。他提到，民進黨的抹黑戰術10年來都沒變，但一直都有用的原因，是因為國民黨「各自顧性命」的劣根性，大家都想搭便車，卻沒人能當造浪者。

而到了現在，當民進黨從侯友宜的「侯侯做代誌」口號找出破口時，已有部分藍營人士，自以為聰明的嗅到敏感度，開始跟著嘲笑數落。張禹宣直言，如果民進黨是壞了10年，那麼國民黨就是蠢了10年，「一個銅板敲不響」。