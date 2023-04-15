副總統賴清德將代表民進黨參選2024總統大選，由民間發起的信賴台灣之友會，全台第一場從台南出發，賴除喊話對岸應該善待台灣，也宣示「拚經濟」是未來施政重心，更強調未來一定會打擊「黑金槍毒」，還要將醫療產業打造成為另一座護國神山。

賴清德今天回到台南桂田酒店參加台南「信賴台灣之友會」成立大會，由台南市長黃偉哲、台南6名立委林俊憲、林宜瑾、郭國文、陳亭妃、王定宇、賴惠員及民進黨議員陪同下大進場，展現民進黨大團結，全場凍蒜聲不斷，他隨後授旗、授證給台南信賴台灣之友會、台南醫療大聯盟、台南六師（會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師）聯合後援會。

賴清德提到，台南是民主聖地，過去在民主路上，台南鄉親站上第一線打頭陣，每次總統大選，民進黨提名總統候選人不論有無當選，台南得票率都是全國最高，2024這場選舉很重要也充滿挑戰，希望大家像以往一樣站出來，總統衝高得票率、台南6席立委全部連任、國會單獨過半，肩負和平民主神聖使命。

本身為醫生出身的他，也承諾未來會團結醫界，打造健康台灣，優化醫療工作環境及服務品質，推廣精準醫療及健康醫療產業，讓國人健康，國家更強，讓醫療產業成為另一座護國神山。

他強調，深知南北失衡對南部不公平，未來會率領團隊達到均衡，也要建立平台，深化中央地方合作，建立聯合區域平台，給予資源人力，有效解決各項地方問題，並扶植地方青年產業，創造更多就業機會。

賴清德說，未來將把「拚經濟」當施政核心，讓企業立足台灣、布局全球，他也提到，目前台灣社會希望解決治安問題，他未來一定會打擊「黑金槍毒」，建立一個安定、和諧、公平的社會，保護善良的人，作惡、違法的人依法審理。

今天現場許多醫生穿著白袍到場相挺，台南醫療大聯盟後援會總會長陳相國說，此次串聯27個醫療大聯盟團體響應挺賴清德選總統，賴是醫界的一份子，大家當然要挺自己人。

據了解，今天成立大會的場地選在位於永康的台南桂田酒店，基於容納人數有限，醫界也多由幹部代表到場參與，現場也只排了600多張椅子，不過，現場座無虛席，不少人更是站著參與全程2小時的活動，展現挺賴的高昂士氣。